Le Winter Week-end, c’est aujourd’hui et demain à Luchon

Le Winter Week-end, nouveau festival de musiques actuelles, arrive à Luchon les 2 et 3 février avec notamment Etienne de Crecy, Mandragora et Kik.

C’est la grande nouveauté 2024 pour la Ville de Luchon : l’arrivée d’un tout nouveau festival de musique, le Winter Week-End, les 2 et 3 février prochains. Cette création, succédant ainsi à Garosnow, est une collaboration entre Luchon et Le Bikini, la mythique salle de spectacle toulousaine, étape incontournable des tournées nationales et internationales, qui a fêté cette année sa 40ième bougie.

Niché au pied des Pyrénées dans le Complexe du Casino, le Winter Week-End accueillera ainsi sur deux soirées dix artistes électro & urbain d’envergure : Etienne de Crecy, Mandragora, Furax Barbarossa, Kik, Sophonic et tant d’autres encore. De quoi offrir aux festivaliers présents une expérience musicale inoubliable, dans un décor de sommets enneigés…

L’occasion pour tous de (re)découvrir la ville de Luchon et la station de Superbagnères entre fête, musique et glisse… À moins de deux heures de Toulouse, Pau, ou Tarbes, c’est l’escapade rêvée le temps d’un week-end entre amis, collègues, ou en famille – accessible en train, bus et voiture.

Infos et réservations : winterweekend.fr