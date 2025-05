Le Festival Lulu Berlu à Odyssud : Laissez les Rêves Envahir le Parc !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du vendredi 23 au dimanche 25 mai 2025, Odyssud et son parc à Blagnac se transforment en un royaume de l’imaginaire pour la nouvelle édition enchanteresse du Festival Lulu Berlu ! Cette année, le festival met les rêves à l’honneur, promettant une expérience surprenante, poétique et inventive où toutes les utopies deviennent réalité.

Laissez-vous emporter par la magie de Luluberlu, un festival qui ose toutes les audaces créatives et invite les jeunes esprits à s’élever vers de nouveaux sommets d’imagination. Imaginez-vous planer parmi les nuages, valser avec les étoiles… Au cœur de cet événement féerique, les arts se rencontrent et s’entremêlent : cirque, danse, théâtre, musiques, marionnettes et bien d’autres propositions artistiques attendent les enfants pour une exploration sans limites de leur imagination.

Luluberlu devient un véritable portail enchanté, offrant aux jeunes spectateurs la possibilité de voyager au cœur de mondes merveilleux et de percer les secrets cachés de leurs songes, le tout sans quitter la terre ferme.

Rendez-vous à Odyssud, aussi bien dans sa salle qu’en plein air dans son magnifique parc, pour découvrir une multitude d’activités artistiques spécialement conçues pour les enfants de tous âges (0-3 ans, 4-7 ans, 8-12 ans). Au programme : des spectacles captivants, des ateliers créatifs stimulants, des animations ludiques débordantes d’énergie, des expositions fascinantes et, bien sûr, une multitude de jeux pour s’amuser sans compter !

Ne manquez pas ce week-end exceptionnel dédié à l’émerveillement et à la créativité ! La programmation détaillée du Festival Lulu Berlu est à découvrir dès maintenant sur le site internet du festival. Préparez-vous à vivre des moments magiques en famille !

Infos Pratiques :

Date : Du vendredi 23 au dimanche 25 mai 2025

Lieu : Odyssud, Blagnac

Tarifs : gratuit

En savoir plus :

Festival Lulu Berlu