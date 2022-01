TerreNoire en concert à Toulouse

Partager Facebook

Le groupe Terrenoire sera en concert à Toulouse le 15 février au Metronum . En attendant il présentera une suite à leur album Forces Contraires le 4 février et est nommé aux Victoires de la Musique 2022.

Des histoires d’amour et de mort. De lumières et de ténèbres mélangées. Et toujours au bout du tunnel de ces passions et de ces drames intimes, le rayonnement d’une énergie solaire largement positive. On ne sort pas indemne de l’écoute du premier album de Terrenoire. C’est bien une grande qualité d’être secoué par des artistes à une époque où tant d’oeuvres semblent interchangeables et rapidement oubliés au fil de l’actualisation des playlists.

Aux commandes de ce projet vraiment pas comme les autres, deux frères Raphaël et Théo Herrerias, qui ont grandi dans le quartier populaire de Terrenoire (d’où le nom évidemment), en banlieue de Saint-Étienne.

De bout en bout, gonflé de cette sève profondément intrigante, entre électronique et chanson, déjà instantanément reconnaissable, qui n’appartient qu’à Terrenoire. Les rapprochant ainsi des chefs-d’oeuvre qui ont façonné leur imagination musicale, Kid A de Radiohead, L’imprudence d’Alain Bashung ou encore les envolées beats libres du label californien Brainfeeder. Sans que l’on ne puisse pour autant déceler dans les compositions de Raphaël et Théo la moindre proximité avec un quelconque univers musical connu. Terrenoire est Terrenoire.

Un début d’année 2022 à fond !

Le groupe débute l’année comme une tornade. En plus de la date à Toulouse le 15 février, TerreNoire est nommé comme Révélation de l’année aux Victoires de la Musique 2022. Et ce n’est pas tout. On attend la suite de leur album Forces Contraires le 4 février prochain.