Synapson en live depuis le Poney Club

Nouvelle soirée live au Poney Club avec la présence de Synpason ce mercredi 9 aout.

Que dire sur ce duo culte de l’Electro ! Ces dernières saisons, les Synapson ont fait plusieurs fois le tour du monde pour porter leur musique. Depuis leur premier Ep « Haute Couture » en 2010, en passant par leur premier album « Convergence », l’emblème de cet album « All in You » sera sacré disque d’or puis de platine, le duo a enregistré une fan base incroyable aux quatre coins du globe. Avec plus de 100 concerts par an, Synaposon ne chôme pas bien au contraire. Sans oublier leurs nombreuses collaborations artistiques avec Anna Kova, Oumou Sangaré, Lass, Flavia Coelho et bien d’autres.

Synapson est à voir en live pour leur énergie. Rendez-vous donc ce 9 aout au Poney Club.

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/poneyclubtoulouse/

Le rendez-vous des Toulousains cet été

Du mercredi au samedi jusqu’au 9 septembre, découvrez les nouvelles « écuries » du Poney Club à l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Sur un site unique et inédit pour ce type d’événement, il sera possible de découvrir ou de redécouvrir les artistes de la scène française et internationale actuelle, de venir avec des amis ou en famille pour boire un verre et profiter des food trucks, tout en admirant le coucher de soleil sur les pistes.

Le parking P3 accueillera cette guinguette à ciel ouvert durant tout l’été ! Ce sont près de 3 000 m² de musique et de convivialité qui seront proposés avec une installation technique de pointe, une scénographie sur mesure et une immersion totale dans un décor en adéquation avec son environnement.

Un site qui permettra à ses visiteurs de passer leurs soirées d’été dans un cadre atypique à 15 minutes seulement du centre-ville en transport en commun, mais aussi un rendez-vous idéal pour les afterworks des entreprises du bassin économique de proximité.