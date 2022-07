Superleague : Et si le Toulouse Olympique accrochait une 4e victoire de rang ?

Partager Facebook

Ce samedi 23 juillet à Ernest Wallon, le Toulouse Olympique tentera de renverser les Red Devils de Salford pour une quatrième victoire consécutive.

Les Olympiens sont en pleine remontée puisqu’ils finissent la 19ème journée de Super League à la 11ème place du classement. La victoire, le week-end dernier, face aux Leeds Rhinos leur a permis de dépasser l’équipe de Wakefield Trinity et de se détacher de la dernière place qui leur collait à la peau depuis trop longtemps. Cette victoire a d’ailleurs marqué la troisième d’affilée du Toulouse Olympique XIII qui compte bien continuer sur cette lancée pour gravir les échelons et monter dans le classement.

La prochaine rencontre aura lieu au stade Ernest-Wallon, ce samedi 23 juillet – coup d’envoi à 20h -, face à l’équipe de Salford Red Devils qui se classe 7ème de la compétition. Un petit récapitulatif des forces en présence pour cette journée à hauts enjeux pour le Toulouse Olympique XIII.

Salford : finalistes en 2019

Fondé en 1873, les Salford Red Devils évoluent à XV jusqu’en 1896 où ils basculent au rugby à XIII. Ils ne disputent pas la saison inaugurale de la Super League en 1996 mais la rejoignent en 1997, depuis, ces derniers n’ont manqué que deux saisons dans cette compétition (2003 et 2008) en raison d’une relégation sportive. Les diables rouges ont tout de même participé à la finale de Super League en 2019 contre St Helens (défaite 23-6). Salford compte également 8 finales de Challenge Cup (Coupe d’Angleterre) disputées pour un seul titre en 1938.

Le bilan actuel

Les Olympiens continuent sur leur lancée avec trois victoires consécutives, meilleure série en cours. Le dernier succès en date leur permet pour la première fois depuis février de quitter la position de lanterne rouge en remontant à la 11ème place. Les prochains matchs seront donc importants pour le TO afin de conserver cette nouvelle position, durement acquise.



Les Red Devils quant à eux se situent au milieu du classement à la 7ème position à égalité de points avec l’équipe de Hull KR. Une victoire supplémentaire leur permettrait de s’éloigner de cette équipe de revenir à égalité de points de Hull FC dans les places qualificatives pour les phases finales (top 6).

Les enjeux de cette confrontation

Les Olympiens ont réussi à devancer Wakefield Trinity et à ne plus être les derniers du classement. Afin de conserver cette place, le TO doit absolument prendre l’avantage d’une rencontre à domicile pour prendre les 2 points de la victoire. Cela marquerait leur quatrième consécutive et leur sixième de la compétition.

Quant à Salford, ils sont à égalité de points avec Hull KR (16) et à seulement deux points de l’équipe de Hull FC qui se classe 6ème. Un nouveau succès est donc important pour s’éloigner des Robins et dépasser l’équipe de Hull.

Les dernières fois

On ne compte que 3 rencontres entre le TO et Salford. La dernière date de février, lors du tout premier déplacement du TO de la saison, et s’était soldée par la victoire de Salford sur le score de 38 à 12.