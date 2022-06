Super League : Wigan Warriors v TO XIII – Sacré challenge !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn





Ce vendredi 24 juin, le Toulouse Olympique se déplace chez les Wigan Warriors pour le compte de la 16e journée de championnat. C’est au DW Stadium, dans l’antre des mythiques Warriors, que les Olympiens espèrent remporter leur première victoire en extérieur, tant nécessaire au maintien en Super League.

Les ‘Warriors’, les cadors de la Super League !

Fondé en 1865, le club des Warriors fait partie de ces célèbres clubs qui ont commencé en tant qu’équipe de rugby à XV pour évoluer quelques années après en rugby à XIII. Figurant parmi les piliers de la Super League, il a également participé à la création de la Northern Rugby Football Union en 1895. A travers ses 150 ans d’existence, l’équipe compte 5 trophées de Super League et 20 Challenge Cup. De nombreux joueurs du TO ont d’ailleurs eu l’opportunité d’y jouer tels que Romain NAVARRETE, Harrison HANSEN, Joseph BRETHERTON, Chris HANKINSON et Matty RUSSELL.

Le bilan actuel

Le Toulouse Olympique a indéniablement besoin de victoires pour continuer à croire au maintien. Les nouvelles recrues donnent un second souffle au collectif et c’est avec leur aide et celle des autres joueurs que l’entraîneur Sylvain HOULES espère bien ramener à la maison la première victoire en extérieur afin de redonner de l’espoir à l’équipe et aux supporters du TO. Pour les Warriors, les trois derniers matchs sont synonymes de victoires mettant en échec les Giants (en finale de la Coupe d’Angleterre !), les Tigers et l’équipe de Salford. C’est donc une quatrième victoire d’affilée que Wigan espère bien remporter pour rester dans le top 3 du classement de la Super League.

Côté Wigan

– Ils comptent 70 essais et leur meilleur marqueur est Jai FIELD (14 réalisations).

– Les Warriors comptent 5 058 plaquages depuis le début de la saison. Le meilleur plaqueur est Sam POWELL (438).

– Le meilleur franchisseur des Warriors est Jai FIELD (60 plaquages cassés).

– Wigan se trouve dans le top 3 du nombre de coups de pieds offensifs (139).

Côté TO

– Les Olympiens ont inscrit 40 essais depuis le début du championnat. Matty RUSSELL reste le meilleur marqueur du club (8 réalisations).

– Niveau plaquages, les Toulousains en comptent un total de 5 052 et c’est notre deuxième ligne, Andrew DIXON, qui est le meilleur plaqueur de l’équipe (436).

– Le TO a réalisé 130 coups de pied offensifs (6e). C’est Tony GIGOT, capitaine de l’équipe, qui en compte le plus (63), il occupe la 2e position au classement derrière le demi de Hull KR, Jordan ABDULL.

– On compte 380 plaquages cassés pour le TO et c’est l’ailier écossais, Matty RUSSELL, qui est le meilleur franchisseur de Super League (68 plaquages cassés).

– Le TO garde la tête du classement des 40/20 cette saison (6) : un de Lucas ALBERT et 5 de Tony GIGOT.

Les dernières fois

Une seule rencontre a eu lieu entre le TO et les Wigan Warriors : le 5 mars dernier, le TO s’était incliné 28 à 29 à domicile, sur un drop de SMITH dans les dernières minutes.