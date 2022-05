Super League : Le TO XIII s’impose à domicile !

Partager Facebook

Après presque un mois sans match à domicile, le Toulouse Olympique retrouvait son antre d’Ernest Wallon pour la 12e journée de Super League, match face à un concurrent direct au maintien, Wakefield Trinity ( 20-14).

Les premières minutes du match sont équilibrées, les deux formations alternent phases offensives et défensives mais les joueurs de Wakefield se mettent à la faute. Chris HANKINSON vient ouvrir le score, grâce à une pénalité.

Les joueurs de Will POCHING répondent en marquant un essai, MURPHY venant aplatir le cuir en coin. LINO ne transforme pas. Dix minutes plus tard les Olympiens répondent, au terme d’une belle séquence offensive. Olly ASHALL-BOTT vient marquer après une superbe série d’esquives qui a déstabilisé la défense adverse. Les dix dernières minutes de ce premier acte verront Toulousains et Anglais se neutraliser, mais ce sont les visiteurs qui auront le dernier mot en inscrivant un essai, à nouveau en coin cette fois, que LINO transforme. Retour aux vestiaires rageant des Olympiens sur le score de 6 à 10.

De retour sur la pelouse de Wallon, les locaux se montrent plus entreprenants et incisifs, en témoigne l’essai de l’écossais Matty RUSSELL sur son aile qui vient récompenser une bonne entame de seconde période. Le TO se nourrit de l’indiscipline adverse et Chris HANKINSON passe une nouvelle pénalité pour donner de l’air aux siens au tableau d’affichage (14-10).

Avantage de courte durée pour les hommes de Sylvain HOULES, Wakefield accélère et revient à hauteur des Toulousains, 14-14 à la 53e minute. Le score en restera là jusqu’à la 72e minute de jeu, où Tony GIGOT vient trouver un 40/20 qui met en bonne position l’attaque Olympienne.

Sur la chaine suivante, Olly ASHALL-BOTT vient inscrire son 1er doublé sous le maillot Bleu & Blanc. Cela fait 20 à 14 pour les haut-garonnais, qui seront solides jusqu’à la fin de la rencontre et qui en décrochant leur second succès de la saison, se rapprochent de ses adversaires directs au classement.

Prochain rendez-vous pour le TO XIII, un déplacement chez les Giants d’Huddersfield. Une grosse échéance à venir pour l’effectif Olympien qui visera un second succès consécutif, avant d’accueillir une deuxième fois le champion en titre, St-Helens le 4 juin prochain.