Sum 41 en concert à Toulouse en 2021

Le groupe culte Sum 41 sera en concert au Bikini le mardi 6 juillet 2021.

Pour la troisième fois, le groupe SUM 41 est de retour dans la salle du Bikini pour un concert toulousain. La bande de Deryck Whibley reprendra ses plus grands classiques comme Fat Lip, In Too Deep… mais aussi les titres de leur dernier album « Order in Decline » sorti en juillet 2019. Le groupe devait être présent en 2020 à Toulouse, ils sont donc de retour en 2021 plus en forme que jamais.

SUM 41 en concert

Mardi 6 juillet 2021

Le Bikini

réservations : www.lebikini.com