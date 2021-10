Stade Toulousain : Les joueurs apprennent les langues étrangères grâce à l’hypnose

Partager Facebook

Les rugbymen du Stade Toulousain innovent en optant pour un apprentissage des langues étrangères grâce à l’hypnose .

La solution digitale d’apprentissage des langues étrangères Hypnoledge, fondée en 2018 par un psychologue, des hypnothérapeutes certifiés et des linguistes natifs, annonce ce jour sa collaboration avec le célèbre club de rugby “Stade Toulousain”. Une collaboration pleine d’innovation, qui fait le pari de l’apprentissage différencié pour s’adapter aux besoins spécifiques et aux plannings des joueurs et de leurs familles.

Hypnoledge propose plus de 500 heures de cours audio en 5 langues : anglais, allemand, espagnol, italien et français. Un choix large qui répond aux besoins des joueurs, de leurs familles, mais aussi du staff du Stade Toulousain et du centre de formation.

Hypnoledge propose des cours de 30 minutes avec une première partie d’immersion grâce à l’hypnose et une seconde partie qui se concentre sur l’apprentissage de la langue. “Apprendre, se former, sont les éléments essentiels de notre philosophie de club. S’intégrer, écouter sont les bases de notre construction de la cohésion. Se comprendre, travailler en profondeur en recherchant l’apaisement, permet d’obtenir la force d’un collectif. Les analogies sont nombreuses pour illustrer l’évidence de l’utilisation d’Hypnoledge. Se former pour jouer et “jouer nous fera toujours grandir”. explique Didier Lacroix, Président du Stade Toulousain.

Hypnoledge intègre dans le parcours de l’apprentissage de la langue des séances d’hypnose spécialement imaginées pour la préparation mentale, le développement personnel et le coaching afin d’accompagner l’apprenant à dépasser ses blocages et travailler sa dimension développement personnel pour améliorer sa confiance, l’estime, la prise de parole en public. Hypnoledge accompagne la progression dans la performance, tel un sportif qui gravit les échelons vers l’atteinte de ses objectifs.

La plateforme full digital Hypnoledge en quelques chiffres :

500 heures de cours audio

5 langues : anglais, allemand, espagnol, italien, français

30 minutes : un format court pour des cours avec une immersion facilitée grâce à l’hypnose

100 licences mises à disposition des joueurs et du staff du “Stade Toulousain »

2018 : date de création