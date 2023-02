Soso Maness en concert au Bikini

Partager Facebook

Le rappeur marseillais SOSO MANESS sera en concert ce dimanche 5 février 2023 au Bikini de Toulouse.

Le marseillais s’est imposé non plus seulement comme l’une des têtes d’affiche du rap phocéen mais comme un personnage incontournable de la musique en France. Soso a montré que sa réussite ne tient pas au hasard. Après la déferlante « So Maness », le raz-de-marée « Bande organisée » avec son célèbre couplet « Zumba cafew » – quadruple disque de diamant – Soso s’est offert le luxe de faire du single de son troisième album « Petrouchka » feat PLK le tube de l’été 2021.

Pourtant, le marseillais se sent seulement à l’aube de sa carrière et se questionne continuellement à travers son œuvre sur le temps qui passe et les choix déterminants de son parcours de vie. Il continue de rapper dans l’urgence, la plume haletante comme s’il devait se sauver à chaque album.

SOSO MANESS revient donc en grande forme avec un nouvel album et une tournée qui s’arrêtera à Toulouse, au Bikini, ce dimanche 5 février 2023.

Réservations : www.lebikini.com