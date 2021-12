SOS Fantomes, Madres Paralelas, Les Choses Humaines…les sorties de la semaine au Cinéma !

Partager Facebook

Belle semaine de cinéma avec SOS Fantôme : L’Héritage, Les Choses Humaines, La Méthode Williams mais aussi le dernier Almodovar, La Pièce rapportée de Antonin Pertjako ou encore La Fièvre de Petrov de Kirill Serebrennikov.

S.O.S. Fantômes : L’Héritage de Jason Reitman

Avec Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace

Une mère célibataire et ses deux enfants s’installent dans une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l’héritage légué par leur grand-père.

Les Choses humaines de Yvan Attal

Avec Ben Attal, Suzanne Jouannet, Charlotte Gainsbourg

Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune femme. Qui est ce jeune homme et qui est cette jeune femme ? Est-il coupable ou est-il innocent ? Est-elle victime ou uniquement dans un désir de vengeance, comme l’affirme l’accusé ? Les deux jeunes protagonistes et leurs proches vont voir leur vie, leurs convictions et leurs certitudes …

La Méthode Williams de Reinaldo Marcus Green

Avec Will Smith, Saniyya Sidney, Demi Singleton

Focus sur la personnalité de l’entraîneur de tennis Richard Williams, père des joueuses mondiales Vénus et Serena. Les sœurs Williams sont devenues deux des plus grandes joueuses de l’histoire du tennis.

Madres paralelas de Pedro Almodóvar

Avec Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde

Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident.

La Pièce rapportée de Antonin Peretjatko

Avec Anaïs Demoustier, Josiane Balasko, Philippe Katerine

Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur produit du 16e arrondissement de Paris, prend le métro pour la première fois de sa vie et tombe amoureux d’une jeune guichetière, Ava. Leur mariage n’est pas du goût de « maman », Adélaïde Château-Têtard, qu’on appelle aussi la Reine Mère.

La Fièvre de Petrov de Kirill Serebrennikov

Avec Semyon Serzin, Chulpan Khamatova, Yuriy Borisov

Affaibli par une forte fièvre, Petrov est entraîné par son ami Igor dans une longue déambulation alcoolisée, à la lisière entre le rêve et la réalité. Progressivement, les souvenirs d’enfance de Petrov ressurgissent et se confondent avec le présent…