Sortie famille à Toulouse : Le spectacle « La Vie d’ma mère » à la Salle Nougaro

Vous cherchez une idée de sortie avec les enfants pour bien commencer l’année 2026 ? Ce week-end, la Salle Nougaro invite les familles toulousaines à découvrir « La Vie d’ma mère », une comédie musicale survitaminée signée par la Compagnie Zèbre à 3.

Rendez-vous le samedi 24 janvier 2026 à 11h00 pour une représentation unique qui promet autant de rires que de réflexion.

Un spectacle drôle et intelligent sur le mensonge

Après le succès de leur précédent passage avec Noir sur blanc, les artistes d’Hervé Peyrard reviennent avec une thématique très actuelle : le vrai du faux.

L’histoire suit Lancelot, un jeune fanfaron qui, pour ne pas perdre la face devant ses amis, invente un petit mensonge… Qui finit par devenir « gros comme un camion ». Entre chansons entraînantes et mise en scène inventive, le spectacle matérialise sur scène le « savant bazar » qui s’agite dans la tête du héros.

Pourquoi y aller avec vos enfants ?

Une thématique citoyenne : À l’ère de l’intelligence artificielle, le spectacle aide les jeunes spectateurs à aiguiser leur esprit critique.

Une mise en scène dynamique : Un mélange brillant de comédie et de chansons pour captiver les plus jeunes.

Adapté au jeune public : Le spectacle est idéal pour les enfants scolarisés du CP au CM2.

Informations pratiques : Samedi 24 janvier 2026