Clara Luciani en concert au Zénith de Toulouse : Tout sur son nouvel album « Mon Sang »

Clara Luciani donne rendez-vous à son public toulousain le jeudi 22 janvier 2026 au Zénith de Toulouse.

Après les succès phénoménaux de Sainte Victoire et Cœur, l’artiste doublement sacrée aux Victoires de la Musique revient avec une tournée événement pour présenter son troisième opus : « Mon Sang ».

Un retour impérial avec l’album « Mon Sang »

Plus qu’un simple disque, Mon Sang marque une véritable renaissance pour Clara Luciani. Écrit durant sa grossesse en 2023, cet album est le fruit d’une période d’introspection et de création intense. Entre ballades intimistes et envolées pop, l’artiste confirme son statut de figure incontournable de la chanson française.

Une production internationale de prestige

Pour sculpter ce nouveau paysage sonore, Clara Luciani s’est entourée de sa « famille musicale » :

SAGE et Pierrick Devin à la composition et aux arrangements.

Mark Spike Stent (collaborateur de Harry Styles, Lady Gaga et Miley Cyrus) au mixage.

Le résultat ? Une musique organique, à la fois moderne et héritière de la pop élégante des Beatles, de Lana Del Rey ou de Françoise Hardy.

Ce qui vous attend au Zénith de Toulouse le 22 janvier

Le concert au Zénith de Toulouse promet d’être un moment de partage unique. L’album Mon Sang explore les thèmes universels qui touchent au cœur :

La famille et la transmission : Avec des titres comme Roule ou Ma Mère .

La passion et l’amour : Notamment le duo événement Forget me not avec Rufus Wainwright.

La dualité émotionnelle : Entre la mélancolie de Chagrin d’ami et la vitalité de Cette vie.

Informations Pratiques