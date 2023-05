Partager Facebook

Le réalisateur Frédéric Sojcher présente son nouveau film « Le Cours de la Vie » tourné à Toulouse dès le 10 mai en salle.

Produit par Tabo Tabo Films et Sombrero Films en coproduction avec Leto Films et distribué par Jour2Fête et Lamarr Films, Le Cours de la vie (France, 2022, 1h30) de Frédéric Sojcher fera son entrée en salle le mercredi 10 mai 2023. On y retrouve un casting d’acteurs exceptionnels : Agnès Jaoui, Jonathan Zaccaï, Géraldine Nakache, Stéphane Hénon, Guillaume Douat, Célie Verger, Philippe Chatard, Lise Lomi, Romain Debouchaud, Léa Binsztok, Sarah-Cheyenne Santoni, Nastasjia Sojcher, Zacharie Bordier et Dina Alves.

Le film, adapté par Alain Layrac, d’après son livre Atelier d’écriture, 50 conseils pour réussir son scénario sans rater sa vie, raconte l’histoire de Noémie et Vincent. Amour de jeunesse, ils se retrouvent dans l’école de cinéma dont Vincent est désormais directeur. À travers une masterclass hors norme, Noémie va apprendre à lui et ses élèves que l’art d’écrire un scénario c’est l’art de vivre passionnément

Le tournage du film s’est déroulé à Toulouse, en grande partie à l’ENSAV, en septembre et octobre 2021. Des comédiens, techniciens de la région et des étudiants de l’ENSAV ont participé à la fabrication de ce film.