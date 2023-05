Concours : Gagnez vos places pour Charlélie Couture à Toulouse

Partager Facebook

Charlélie Couture présentera son dernier album à la Salle Nougaro le mardi 16 mai prochain. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Ici, on aime Charlélie Couture. Alors quand il annonce une date toulousain, on est ravis. Le public aussi puisque que la Salle Nougaro sera complète le 16 mai prochain pour découvrir son nouvel album . « « Le nouvel album Quelques Essentielles est un combo d’histoires et d’humeurs, une playlist au-delà des modes. C’est un programme à ciel ouvert, conçu comme un point de rencontre, une synthèse. Le présent n’est-il pas à la rencontre entre ce que l’on a été et ce que l’on sera ? Je me suis construit en m’appuyant sur des références qui me servent encore à structurer ma pensée aujourd’hui… » explique le chanteur.

Charlélie Couture, artiste libre et en perpétuelle évolution, destine ce 25ème opus autant à ses fans qu’à un public curieux de découvrir la diversité et la richesse de son style. Pour fêter l’occasion, Toulouseblog vous offre les dernières places pour son concert à Toulouse !

Infos : www.sallenougaro.com