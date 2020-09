Sortie Cinéma : Mon Cousin, Les Héros ne meurent jamais…

Partager Facebook

Cette semaine, au cinéma, on découvrira Les Héros ne meurent jamais, Mon Cousin, A coeur battant et Kajillionaire.

Les Héros ne meurent jamais de Aude-Léa Rapin avec Adèle Haenel, Jonathan Couzinié, Antonia Buresi

Dans une rue de Paris, un inconnu croit reconnaitre en Joachim un soldat mort en Bosnie le 21 août 1983. Or, le 21 août 1983 est le jour même de la naissance de Joachim ! Troublé par la possibilité d’être la réincarnation de cet homme, il décide de partir pour Sarajevo avec ses amies Alice et Virginie.

Mon cousin de Jan Kounen avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot

Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et retarder la signature.

A cœur battant de Keren Ben Rafael avec Judith Chemla, Arieh Worthalter, Noémie Lvovsky

Julie et Yuval s’aiment et vivent à Paris. Du jour au lendemain, ce couple fusionnel doit faire face à une séparation forcée. Lui à Tel Aviv, dans sa ville natale, elle à Paris avec leur bébé, ils continuent à vivre ensemble mais par écrans interposés. Cette vie par procuration va vite connaître ses limites. La distance mettra leur amour à rude épreuve…

Kajillionaire de Miranda July avec Evan Rachel Wood, Debra Winger, Gina Rodriguez

Theresa et Robert ont passé 26 ans à former leur fille unique, Old Dolio, à escroquer, arnaquer et voler à chaque occasion. Au cours d’un cambriolage conçu à la hâte, ils proposent à une jolie inconnue, Mélanie, de les rejoindre, bouleversant complètement la routine d’Old Dolio.