Sokku en concert en fin d’année à Toulouse

La révélation rap Sokku sera en concert au Rex de Toulouse le 2 décembre 2023.

Sokuu est une des révélations de la scène rap new wave originaire de Grenoble. L’artiste au visage anonyme redouble de sincérité à travers ses derniers textes sur lesquels planent un univers singulier et onirique. Après la sortie de son EP “Kenöpsia” et une première Boule Noire sold out, Sokuu se positionne comme l’artiste à suivre. On le retrouvera donc sur la scène du Rex le 2 décembre 2023.

Réservations : www.bleucitron.net