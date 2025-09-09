« Le Cimetière des Eléphantes » : Quand la mort rencontre le cabaret au Théâtre du Grand Rond

Toulouse : Du jeudi 11 au samedi 13 septembre 2025, à 21h, le Théâtre du Grand Rond accueille la première édition du festival Tapages. L’événement phare de cette soirée est le spectacle « Le Cimetière des Eléphantes », une création audacieuse de la jeune compagnie Léguacie.
Pour son tout premier projet, la compagnie a choisi de s’attaquer à un sujet universel et souvent tabou : la mort et ses rites. Mais loin de toute gravité, elle l’aborde avec une approche unique, mêlant avec brio les codes du cabaret et du théâtre de l’absurde. Le résultat ? Une comédie grinçante et joyeuse qui révèle les surprenantes similitudes entre la cérémonie funéraire et l’univers festif et décalé du cabaret.
« Le Cimetière des Eléphantes » est un spectacle résolument politiquement incorrect, plein d’humour noir et d’audace. C’est une invitation à rire de ce qui nous fait peur, à célébrer la vie tout en rendant hommage à la mort, et à se laisser emporter par une performance à la fois intelligente et réjouissante.
Informations pratiques
Quoi : « Le Cimetière des Eléphantes »
Date : Du jeudi 11 au samedi 13 septembre 2025, à 21h
Lieu: Théâtre du Grand Rond, 23 rue des Potiers, Toulouse
Tarifs : Plein tarif : 14 €
Tarif de soutien : 20 €
Tarifs réduits : 12 € (Pass Toulouse +), 10 € (étudiants, demandeurs d’emploi, minima sociaux), 7 € (- 12 ans)
Réservation : Théâtre du Grand Rond
Ne manquez pas ce spectacle qui bouscule les conventions et promet une soirée mémorable !