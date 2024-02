Soirée Born To Rave ce samedi à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La mythique soirée Born To Rave débarque à l’Arena Toulouse pour fretter les musiques électroniques ce samedi 24 février avec Neophyte, Ophidian, Art of Fighters, Radium ou encore Psiko.

Rassemblant des milliers de passionnés de BPM musclés aux quatre coins de la France, la tournée Born To Rave revient en force le samedi 24 février 2023 à l’Arena de Toulouse pour une nuit sous le signe de la fête et des musiques électroniques.

Au programme : un voyage musical sous la forme d’un retour aux origines, où les figures les plus emblématiques de la scène Hardcore internationale et française se succéderont aux platines ! Ce sont les héros qui ont marqué l’histoire de la Hard Music qui joindront leurs forces pour mettre à l’honneur des styles tels que le Early Hardcore ou le Frenchcore, en passant par le Millenium, ou l’industrial Hardcore. Un véritable hommage à la Hard Music des années 90, qui rassemble, le temps d’une soirée, toutes les générations d’artistes et de publics !

Pour porter fièrement l’étendard des « Hardcore Heroes », le légendaire Neophyte, reconnu et estimé pour sa musique sans concession, viendra inonder le dancefloor de l’Arena de ses ogives musicales.

Il sera accompagné du père fondateur du frenchcore et membre du mythique duo Micropoint, Radium, qui enflammera les platines d’une main de maître à coups de caisses claires foudroyantes et de kicks tranchants. Un retour aux sources du Frenchcore dans les règles de l’art !

Aux côtés de ses pionniers, le mythique groupe de Gabber italien, Art of Fighters, viendra transcender les foules avec un live-show surpuissant aux sonorités brutales et dévastatrices.

Pour parfaire ce line-up hors-norme, la légende du Hardcore hollandais Ophidian se joindra aux hostilités à grands renforts de ses kicks emblématiques et de ses mélodies envoûtantes. Sa renommée incontestable surpasse les frontières et les générations et fait de lui la force de frappe qui fera trembler les terres toulousaines !

A ces mastodontes s’ajoute l’ambassadeur français du frenchcore Psiko, qui n’hésitera pas à construire un set des plus foudroyants où kicks percutants et mélodies envoûtantes ordonnent à tous les corps de taper du pied jusqu’au petit matin.

La soirée Born to Rave du 24 février à l’Arena est incontestablement l’évènement Hard Music à ne manquer sous aucun prétexte !