Rencontre avec Jean-Michel Bertrand, réalisateur de Vivre avec les loups à Colomiers

Le réalisateur Jean-Michel Bertrand présentera son film Vivre avec les loups le 3 mars prochain au Véo.

Le cinéma Véo Grand Central propose une séance Ciné-Rencontre avec la projection du documentaire VIVRE AVEC LES LOUPS, en présence de son réalisateur Jean-Michel Bertrand (Marche avec les Loups, La Vallée des Loups…),avec un temps de rencontre à l’issue de la séance. Une séance de dédicaces aura également lieu après la rencontre et sera animée par la librairie La Préface.

Dans ce documentaire, le réalisateur nous parle du loup d’une manière totalement nouvelle et inattendue. Il y aura bientôt des loups un peu partout en France. Il faut donc apprendre à « vivre avec les loups ». Dépassant les postures polémiques, l’auteur nous amène de manière sensible et cinématographique à percevoir différemment la nature qui nous entoure et les animaux qui l’habitent : chevreuils, chamois, bouquetins… Un voyage de Jean-Michel Bertrand avec de surprenantes rencontres, humaines et animales, avec son style inimitable, le réalisateur nous entraîne dans des réflexions naturalistes et philosophiques sur la nature.

L’occasion sera belle d’échanger avec lui le 3 mars prochain à Colomiers.

Infos et réservations : https://colomiers.veocinemas.fr/