So La Lune en concert ce vendredi à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le rappeur So La Lune présentera son projet au Bikini ce vendredi 12 avril.

Le succès de So La Lune continue depuis 2019 et la sortie de son premier EP Tsuki qui suscite la curiosité des plus fins auditeurs de rap. C’est avec la sortie consécutive de 7 projets d’EPS (Théia, Satellite Naturel, Orbite, Apollo 11 et 1ère, 2ème et 3ème Faille) qu’il viendra affirmer son identité. En mai 2022, So La Lune dévoile son premier projet : Fissure de vie.

Fin 2023, il nous dévoile un nouvel album « L’enfant de la pluie » accompagné de deux titres « Triste Temps » et « Au BPM ». Le rappeur nous présentera tout cela lors d’une date au Bikini ce vendredi 12 avril.

Infos : box.fr