So La Lune en concert ce samedi au Metronum

So La Lune sera en concert au Metronum de Toulouse ce samedi 29 avril 2023.

Tout autant chat de gouttière que macadam cow-boy solitaire, So La Lune 22 ans, choisit aujourd’hui de continuer son parcours avec la sortie de Theia, un nouvel EP où il dévoile son rap clair-obscur. Mélancolique et entêtant, aussi maîtrisé que passionné, le rappeur se fait chanteur, pour conter ses chapitres d’animal nocturne dont les aventures se suivent et ne se ressemblent pas. Il parait que « Lorsque le Sage pointe la Lune, l’idiot regarde le doigt ». En plus de la regarder, il s’agirait maintenant de l’écouter.

Rendez-vous ce samedi 29 avril 2023 au Metronum Toulouse pour voir SO LA LUNE en concert.

Réservations : En vente sur box.fr et billetteries habituelles