Holiday On Ice ce week-end à Toulouse

Le spectacle Holiday On Ice Supernova, avec Sarah Abitbol, samedi 29 et dimanche 30 avril pour quatre séances au Zénith Toulouse Métropole.





2023 sera pour Holiday on Ice, l’année de la renaissance. Après 3 ans d’absence, le plus grand spectacle sur glace du monde a fait son retour dans le grandes salles françaises depuis le 3 février dernier. A Toulouse, ce weekend, le public pourra découvrir « SUPERNOVA 2023 », le nouveau spectacle d’Holiday on Ice, avec la participation exceptionnelle de Sarah Abitbol.

Forte des combats qu’elle a mené au nom de toutes les femmes, Sarah Abitbol veut rendre un vibrant hommage à tous ceux, et surtout toutes celles qui l’ont soutenue tout au long de sa brillante carrière. Elle vous racontera sur la glace, son incroyable histoire de championne et de femme, qui, a su renaître de ses cendres.

« SUPERNOVA 2023 », le nouveau spectacle d’Holiday on Ice est un véritable hymne à la vie. Oubliez cette triste Terre le temps d’un spectacle, et laissez vous entrainer aux confins des galaxies les plus reculées, dans un univers fantastique où vivent en parfaite harmonie, humains et créatures célestes imaginaires. Partez à la découverte de planètes insolites, d’êtres magiques dans une grande aventure cosmique où l’amour rime avec toujours.

Rendez-vous samedi et dimanche au Zénith de Toulouse. Réservations : www.box.fr