Séverine Bonnin : Le Rock et la Douceur de l’Occitan Résonnent à la Chapelle des Carmélites !

Toulouse, préparez-vous à un voyage musical et poétique unique ! La Chapelle des Carmélites accueillera la chanteuse Séverine Bonnin en concert le vendredi 12 septembre 2025 à 20h00. Un concert acoustique qui mêle l’énergie rock à la douceur folk, tout en célébrant la richesse de la langue occitane.

Séverine Bonnin, chanteuse et musicienne engagée, a choisi de porter son propre univers musical en occitan. Son projet met en valeur la beauté poétique de cette langue à travers des compositions originales, des reprises revisitées et des arrangements épurés. Accompagnée de musiciens talentueux – Marielle Ousset à la guitare acoustique, Luc Wasungu à la basse acoustique et Claude Ousset au cajón – elle offre une performance intime où chaque note résonne avec émotion.

L’acoustique exceptionnelle et l’atmosphère historique de la Chapelle des Carmélites sont l’écrin parfait pour ce concert. Une sonorisation discrète permettra d’explorer toutes les nuances vocales et instrumentales, créant une connexion unique et puissante avec le public. L’objectif est simple : proposer un voyage musical et émotionnel, célébrant la culture occitane avec puissance et sensibilité.

Après plusieurs projets dans la musique du monde, Séverine Bonnin allie aujourd’hui son style rock, teinté d’influences folk et jazz, à la tradition occitane. Le résultat est une performance vibrante, authentique et pleine de vie.

Informations pratiques :

Artiste : Séverine Bonnin

Date : Vendredi 12 septembre 2025 à 20h00

Lieu : Chapelle des Carmélites, Toulouse

Tarifs : Plein tarif : 10 €

Tarif réduit : 5 € (étudiants, demandeurs d’emploi)

Gratuit : pour les moins de 12 ans

Billetterie : Séverine Bonnin

Ne manquez pas ce concert qui s’annonce comme une belle ode à la musique et à la culture occitane !