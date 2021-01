Semaine Franco-Allemande 2021 à Toulouse

Partager Facebook

Dans un contexte sanitaire exceptionnel, la semaine Franco-Allemande a quand même lieu du 21 au 31 janvier 2021 à Toulouse mais sous diverses formes.

Nouvelle édition un peu particulière. En ce mois de janvier 2021, le contexte sanitaire a conduit à privilégier des formats digitaux et quelques évènements en présentiel qui auront lieu dans le strict respect des mesures sanitaires, ils pourraient être amenés à être annulés ou transformés en évènement digital.

Organisée par la mairie de Toulouse, le Goethe-Institut et d’autres partenaires, la Semaine Franco-Allemande promeut chaque année les coopérations et échanges entre les deux pays et célébrer les liens d’amitié qui les unissent. Et pour fêter cela, concerts, animations confèrences, webinaires etc…en présentiez mais aussi en digital.

Les temps forts :

Yunus live, concert d’ouverture en ligne pour des élèves de collège et de lycée

Vendredi 22 janvier 2021 à 16h30 – accès réservé aux collèges/lycées – Durée : 0h40

Ateliers virtuels de l’association Roudel à la découverte de l’accompagnement franco-allemand et interculturel.

– Atelier « découverte », mercredi, 20 janvier de 17h30 à 20h

– Atelier « mise en réseau », jeudi 21 janvier de 15h30 à 20h

– Atelier « perpectives », jeudi 28 janvier de 17h30 à 20h

Les ateliers sont ouverts à tout.e.s, dans la limite de places disponibles et accesibles aux personnes sourdes ou malentendantes.

> Inscriptions en ligne ou par mail à [email protected]

« Pierre Soulages et l’Allemagne » conférence en ligne de Christophe Hazemann, directeur-adjoint du musée Soulages de Rodez, mardi 26 janvier à 18h30

En français – Durée : 1h environ

> Réservation obligatoire par mail à [email protected]

Animations sur le thème de la mobilité internationale proposées par l’association Parcours le Monde Sud-Ouest, sous forme d’ateliers s’adressant principalement aux classes de lycée.

Du vendredi 22 janvier 2021 au dimanche 31 janvier 2021

Concert piano et chant en ligne avec le duo lyrique formé de Sonia Menen, soprano, et Cyril Kubler, pianiste, mercredi 27 janvier 2021

– 16h30 séance pour famille avec enfants à partir de 5 ans – durée 45 min

À la découverte de la voix lyrique et du style du lied allemand et de la mélodie française, autour des compositeurs Mozart, Schubert, Fauré, Weill….

– 19h séance pour tout public – durée 1h

Opéra, cabaret et chansons !

Rallye linguistique franco-allemand avec Céline Laurière, guide-conférencière et créatrice du «rallye linguistique en partenariat avec le Goethe-Institut, samedi 30 janvier 2021 à 14h30

Le programme :