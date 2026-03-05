Semaine du Cerveau à Toulouse : Plongez « Dans la tête des araignées » à l’Hôtel d’Assézat

Partager Facebook

Twitter

Le rendez-vous incontournable des curieux et des passionnés de sciences revient dans la Ville Rose. Le mardi 10 mars 2026 à 19h30, l’emblématique salle Clémence Isaure de l’Hôtel d’Assézat accueille une conférence fascinante intitulée « Dans la tête des araignées ».

Proposé par la prestigieuse Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres, cet événement gratuit s’inscrit dans le cadre de la Semaine du Cerveau, une manifestation internationale visant à sensibiliser le grand public aux mystères des neurosciences et de la cognition.

Une rencontre exclusive avec Raphaël Jeanson, chercheur au CNRS

Pour décrypter le comportement souvent méconnu de ces arachnides, Toulouse reçoit Raphaël Jeanson, chercheur au CNRS (Centre de Recherches sur la Cognition Animale – CRCA / CBI). Expert reconnu en éthologie et en intelligence collective, il viendra partager les dernières découvertes scientifiques sur le fonctionnement cérébral et sensoriel de ces créatures qui peuplent notre quotidien.

Au-delà des idées reçues : L’araignée, une ingénieure hors pair

Avant d’entrer dans le vif du sujet, un rappel s’impose pour apaiser les plus arachnophobes : les araignées ne piquent pas. Au pire, elles mordent pour se défendre, mais l’être humain n’est absolument pas une proie pour elles. Une fois ce postulat posé, on peut enfin s’attarder sur leur génie biologique.

Avec plus de 50 000 espèces répertoriées sur Terre, les araignées font preuve d’une adaptabilité extraordinaire. Leur secret ? La soie. Véritable matériau miracle, elle leur permet de :

Tisser des toiles géométriques complexes ;

Concevoir des lianes de déplacement ;

Élaborer des pièges de chasse sophistiqués ;

Façonner des cocons protecteurs pour leur progéniture.

La toile : Une véritable extension du cerveau

La conférence mettra en lumière une découverte majeure des neurosciences animales : la connexion intense entre les réseaux de fils et le système sensoriel de l’araignée.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la toile n’est pas qu’un simple outil de capture ou un support passif. Les études en cognition animale démontrent qu’il s’agit d’une véritable extension de l’animal lui-même. En vibrant au moindre contact, ces structures en trois dimensions (pouvant parfois s’étendre sur plusieurs mètres) transmettent des informations cruciales directement au système nerveux de l’araignée, lui permettant de « sentir » son environnement bien au-delà des limites de son propre corps.

Pourquoi assister à cette conférence à l’Hôtel d’Assézat ?

Accessibilité : Un sujet complexe rendu passionnant et accessible à tous par un chercheur de renom.

Cadre historique : Profitez du cadre somptueux de la salle Clémence Isaure à l’Hôtel d’Assézat, l’un des joyaux de la Renaissance toulousaine.

Gratuité : Une opportunité unique d’accéder à la culture scientifique de haut niveau sans débourser un centime.

Infos Pratiques & Accès