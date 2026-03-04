Nuits du Slam 2025 : Le festival itinérant de poésie vivante débarque en Occitanie !

Avis aux amoureux des mots, de l’oralité et des cultures urbaines ! La 19ème édition des « Nuits du Slam », festival itinérant d’envergure nationale, s’installe en Occitanie du 6 mars au 9 mai 2025. Porté par l’association Contre-Courant, cet événement incontournable célèbre la poésie sous toutes ses formes : slam, musique, performance et partage citoyen.

De Toulouse à Albi, en passant par Marciac et Figeac, préparez-vous à vivre une immersion totale dans l’art de la parole déclamée.

Un héritage de partage : L’histoire des Nuits du Slam

Le projet est né en 2007 d’une rencontre fraternelle entre quatre groupes de slameurs issus de différentes régions (Picardie, Champagne-Ardenne, Bourgogne et Rhône-Alpes). Leur ambition était simple mais puissante : créer des scènes de découverte où la parole est libre.

Au fil des années, ce collectif baptisé « PICABORA » a muté pour devenir les Nuits du Slam. Aujourd’hui, le festival explore toute la richesse des cultures urbaines : du slam pur au rap, en passant par le beatbox et la danse. L’objectif reste inchangé : mettre en lumière les figures de proue du mouvement tout en offrant une tribune aux talents locaux via des scènes ouvertes à tous et toutes.

L’accessibilité : Un festival pour tous les publics (Publics Sourds inclus)

L’une des grandes forces des Nuits du Slam est son engagement social. Depuis 2016, l’association Contre-Courant travaille main dans la main avec les structures régionales pour rendre le spectacle vivant accessible au plus grand nombre.

Le festival a ainsi développé une expertise unique dans l’accessibilité pour les publics sourds. À travers le « Projet Slam en Occitanie », des passerelles artistiques sont créées entre entendants et sourds, notamment grâce à la pratique du Chansign (traduction artistique de chansons en langue des signes). C’est une véritable rencontre des territoires et des sens qui s’opère sur chaque scène.

Programme complet des Nuits du Slam en Occitanie

Le festival propose une programmation riche et variée à travers plusieurs départements. Voici les dates clés à noter dans votre agenda :

Toulouse : Le cœur battant du festival

La Ville Rose accueille deux temps forts majeurs :

Le 14 Mars (Centre Culturel La Brique Rouge) : Une journée dédiée à la jeunesse et à la performance avec le spectacle « Flammes et Slam ! », suivi du tournoi de la Brique Rose et d’un DJ set de Max Galina.

Le 21 Mars (Espace Roguet) : Une soirée exceptionnelle tournée vers l’inclusion avec du Chansign (Laety Tual), la performance de Jef’s « Sourd, et alors ? » et une Jam de clôture.

Itinérance en Région : Albi, Figeac, Marciac…

Ariège (6 Mars – La Bastide-de-Sérou) : Lancement officiel avec restitution de matrices musicales et grand tournoi Spoken Word.

Tarn (26 Mars – Albi / 4 Avril – Lautrec) : Une escale à la Scène Nationale d’Albi avec des courts-métrages, puis une journée d’ateliers d’écriture et de Circle Songs au Café Plum de Lautrec.

Lot (28 Mars – Figeac) : Une immersion totale à L’Arrosoir avec des ateliers de calligraphie, de l’écriture féministe et une session poético-rythmique.

Hérault (4 Avril – Montpeyroux) : Concert poétique et scène ouverte à la Brasserie Baudille.

Gers (8 & 9 Mai – Marciac) : Clôture du festival à la Villa Louise et à la Peñac avec des déambulations poétiques et une auberge espagnole conviviale.

Pourquoi participer ?

Que vous soyez un artiste confirmé, un poète de salle de bain ou simplement curieux, les Nuits du Slam vous appartiennent. Chaque date propose des scènes ouvertes où chacun peut s’emparer du micro pendant quelques minutes pour déclamer ses propres textes. C’est un espace de liberté, sans jugement, où la seule règle est l’écoute.

Infos Pratiques