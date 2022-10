Selah Sue en concert à Toulouse

Partager Facebook

La chanteuse Selah Sue présentera ce mardi 18 octobre son nouvel album « Persona » au Bikini de Toulouse.

Pour son troisième album, Selah Sue n’a pas choisi ce titre au hasard. En passant en revue certaines personnalités qu’elle a endossées au cours de sa vie (l’amoureuse, l’hédoniste, l’angoissée…), la chanteuse belge part en exploration d’elle-même sur des morceaux sincères et lumineux, qui marquent son grand retour après plusieurs d’années de pause. Pour l’occasion, elle s’est entourée d’un casting de choix, dont le très incisif rappeur Damso.

Prendre du recul semble lui avoir fait un bien fou. Selah Sue revient apaisée, stimulée par le chemin qu’elle vient de parcourir et prête à partager les expériences qu’elle a vécues depuis Reason, son deuxième album (2015).

A 32 ans, Selah Sue fait partie des piliers de la scène belge actuelle, d’une vivacité impressionnante (de Stromae à Angèle en passant par Lous and The Yakuza). Persona marque un renouveau artistique, tout en proposant une constante : la voix si caractéristique de Selah Sue, à la fois gorgée de soul chaleureuse et traversée de fêlures blues.

La revoilà sur la scène du Bikini ce mardi soir pour un concert événement.

SELAH SUE en concert

Le 18 octobre

Le Bikini – Toulouse

Complet

www.lebikini.com