Paul Mirabel en spectacle à Toulouse

Le succès continue pour Paul Mirabel qui sera en spectacle ce mercredi 19 octobre 2022 au Casino Barrière de Toulouse.

Nouvelle date pour la révélation de l’humour. Après une date au Printemps du Rire le 24 mars 2022, Paul Mirabel reviendra à l’automne suivant. Originaire de Montpellier, Paul Mirabel s’installe à Paris en 2013 pour suivre des études de commerce. Après l’obtention de son Master 2 et d’une formation de 2 ans au Cours Florent, il commence à écumer les scènes ouvertes parisiennes. Il écrit et rode son spectacle à la Petite Loge puis au Théâtre du Marais, à Paris. Et puis voilà le spectacle Zèbre en tournée partout en France dont Toulouse. En attendant, on peut l’écouter sur France Inter dans la Bande Originale chaque semaine de 11h à 12h.

Paul Mirabel sera donc sur la scène du Casino Barrière de Toulouse le mercredi 19 octobre 2022 à 20h30 pour une date qui affiche complet depuis des mois. Mais l’artiste ne s’arrête pas là puisqu’il revient le lundi 27 février 2023 à la Halle aux Grains et là encore une fois c’est déjà complet.

Plus d’infos : www.box.fr