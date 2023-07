Séfar en concert à la Halle de la Machine

Partager Facebook

Ce vendredi 21 juillet, le groupe Séfar sera à la Halle de la Machine dans le cadre de Halle Night Long.

Le festival Halle Night Long est de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure et des afficionados de musique. Tous les vendredis et samedis soirs jusqu’au 26 août, prenez rendez-vous avec votre plus fabuleux déhanché, à l’occasion de ces concerts gratuits en plein air. Soul, rock, hip-hop, fanfare ou funk, c’est le meilleur de la scène locale dans une ambiance estivale et joyeuse.

Ce vendredi place à Séfar, une ôde à la musique afro-méditerranéenne, teintée de blues et de rock, de forro brésilien et de musique mandingue. Avec leurs compositions originales, principalement chantées en arabe, ces musiciens fous amoureux du rythme, vous emmèneront tout naturellement sur le chemin de la danse.

Infos : halledelamachine.fr