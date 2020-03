Séance spéciale « De Gaulle » au Cinéma ABC Toulouse

Partager Facebook

Dans le cadre de la sortie du film « De Gaulle », le Cinéma ABC Toulouse organise une grande soirée Histoire avec la projection du film suivie d’un débat historique.

Ce mercredi 4 mars à 20h30, les toulousains ont rendez-vous avec la projection du film De Gaulle de Gabriel Le Bomin avec Lambert Wilson et Isabelle Carré suivie d’une rencontre avec Pierre-Frédéric Charpentier, Docteur en histoire. Cette séance sera animée par Natacha Laurent et Olivier Loubes, en collaboration avec l’UT2J et « l’histoire à venir ».

Synopsis : Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix : celle de la Résistance.

Séance Cinéma et Histoire : DE GAULLE

Mercredi 4 mars 20h30

Cinéma ABC Toulouse

www.abc-toulouse.fr