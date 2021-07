Séance de dédicaces d’Eddy de Pretto à Toulouse

Partager Facebook

Eddy de Pretto sera en séance de dédicaces à la Fnac Toulouse Wilson, jeudi 08 juillet à 18h00.

Depuis la sortie de son premier album Cure au printemps 2018, Eddy de Pretto apporte un souffle inédit à la nouvelle scène française. Il défriche des territoires inconnus où les thèmes et les sonorités qu’il emprunte au rap et à la soul, disputent l’espace aux grands noms de la chanson française. Eddy triomphe avec plus de 300 000 exemplaires d’albums vendus, 4 nominations aux Victoires de la musique et deux ans de concerts ininterrompus.

Il revient après 3 ans avec son nouvel opus, À tous les bâtards, où se mêlent grands airs populaires et mélodies travaillées. La sortie de ce second album signe pour l’interprète de Bateaux- Mouches, les prémices d’une nouvelle tournée en France, Belgique et Suisse.

D’ailleurs, Eddy de Pretto sera de passage au Zénith de Toulouse le 14 janvier 2022. Les places sont d’ores et déjà disponibles sur : www.fnacspectacles.com et www.bleucitron.net