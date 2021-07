La Faites de l’Image 2021, le week-end prochain à Toulouse

Partager Facebook

La 20ème Faites de l’image dévoile sa programmation pour son Rendez-vous des 9 et 10 juillet au Jardin de l’Observatoire et Parc de la Colonne à Toulouse.

Le collectif LES VIDEOPHAGES organise depuis 20 ans un festival qui se déplace chaque année dans la vile de Toulouse pour faire découvrir ou plutôt redécouvrir des quartiers de la Ville.

20 ans de volonté et d’obstination pour occuper l’espace public, le réinventer, l’enchanter.

Ils nous surprennent encore cette année avec un lieu secret, une oasis de verdure, un petit coin de campagne niché dans les hauteurs, 3 hectares d’une nature variée, exubérante, et encore sauvage : le jardin de l’Observatoire.

Un lieu pourtant emblématique qui abrite des coupoles pour observer des étoiles et le prototype du cercle du Pic du Midi.

Plus de 40 projets artistiques ! Une déclinaison de l’image sous toutes ses formes : du collage à la projection de films courts en passant par des installations audiovisuelles insolites et intéractives, des performances mélangeant la musique, le théÂtre et la vidéo. La Faites de L’Image propose un panorama très large et diversifié autour de l’image. En plus, le Jardin de l’Observatoire est transformé sollicitant ainsi de nouveaux regards sur ce paysage familier.

Programme:

LES PROJECTIONS DE COURTS-MÉTRAGES

Vendredi et samedi à partir de 22h

3 écrans et 11 programmations à découvrir !

LA MUSIQUE & L’IMAGE

Vendredi à partir de 20h

Apéro-concert | Les Baltringues

Ciné-concert | LE RÉVÉLATEUR | Brunoï Zarn & Laurent Paris

Performance graphique | NE PARTEZ PAS DANS UNE AUTRE DIMENSION | Electric Mist

Samedi à partir de 20h

Apéro-concert | Grob

Ciné-concert | SUPERPOSITION | Transat

Dj set | Pavlova en Party

LES CONCERTS AUX CASQUES

Vendredi à partir de 19h

Performance | LETTRE À IRMA | Faïdos Sonore & Les Voix de Traverse

Concert | Damstrad 2

Concert + live screening | DRdotF

Concert + vidéos | Chien Pourri

Samedi à partir de 19h

Performance | Mélasse | Faïdos Sonore & Les Voix de Traverse

Concert + vidéos perpétuelles | ̶u̶n̶d̶u̶d̶e̶

Ciné-concert | Hinterheim

Concert boom | 1up Collectif

LES EXPOSITIONS

Vendredi et samedi, de jour comme de nuit

Photographies | MAL DE MER | Anthony Jean

Photographies et textes | JE NE T’AI RIEN PROMIS ET J’AI TENU PAROLE #2 | Delphine Fabro

Photographies | [EXALTEMPS] | Collectif Vertige

Collages | THÉÂTRE COSMIQUE | Helena Rocio Janeiro

Estampes | INTÉRIEURS NUIT | Yerdua.Ba

Fresque photographique | DIALOGUES | Gérard Pourpe

Photographies et témoignages | CARNETS SENSIBLES | Les Vidéophages

Site officiel : http://lesvideophages.free.fr/fdli.html