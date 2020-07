Séance bande-annonces au Kinepolis de Fenouillet !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Kinepolis Fenouillet organise une séance gratuite dédiée aux bandes annonces le 25 juillet à 18h.

Kinepolis Fenouillet organise une séance unique et gratuite pour découvrir les bandes-annonces des films à venir : la 2e édition du Discovery Day. Cet évènement, véritable expérience pour tous les publics est reconduit le samedi 25 juillet à 18h. Nouveauté de cette édition, le Discovery Day est disponible sur Facebook et Instagram pour vivre cette séance où que l’on soit : à la maison, à la campagne, en vacances… Il suffit d’avoir internet.

Lancé avec succès en octobre 2019, le Discovery Day enrichit le programme d’évènements exclusifs imaginé par Kinepolis (Matinées Magiques, Horror Nights, Kultissime, Manga K…). Objectif : proposer une expérience innovante aux amateurs de cinéma et de culture au cœur même des salles obscures. Ces dernières années, cette volonté de renouveau a mené à la transformation du cinéma en centre multimédia polyvalent, aux plus récentes techniques de projection et de son, à l’achat du ticket via mobile jusqu’à la proposition d’événements de premier plan.

Infos et réservations sur www.discoverydaykinepolis.fr