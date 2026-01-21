Hakim Jemili présente son spectacle « Fatigué » à la Halle aux Grains de Toulouse

L’humour s’invite dans l’écrin prestigieux de la Ville Rose. Le dimanche 25 janvier 2026, l’humoriste et comédien Hakim Jemili montera sur la scène de la Halle aux Grains à Toulouse pour présenter son deuxième spectacle intitulé « Fatigué ».

Un spectacle introspectif et percutant

Entre ses rôles remarqués au cinéma et ses interventions sur les réseaux sociaux, Hakim Jemili revient avec un show plus personnel que jamais. Dans « Fatigué », il aborde avec humour et sincérité les paradoxes de sa vie actuelle :

Son nouveau rôle de père et l’épuisement qui l’accompagne.

La polarisation de la société , sujet face auquel il se sent parfois impuissant.

Sa propre schizophrénie sociale, entre sa nouvelle notoriété et ses racines.

Conçu comme une véritable « thérapie de groupe », ce spectacle invite le public à ralentir et à s’interroger sur la nécessité d’avoir un avis sur tout dans une époque où tout s’accélère.

Informations pratiques pour la soirée

Pour ne pas manquer ce rendez-vous humoristique à Toulouse, voici les détails essentiels :