Samedi à Empalot, rendez-vous avec deux spectacle avec l’AGIT !

Garniouze Inc / Je m’appelle / Furies 2017

Samedi 2 juillet, c’est « La Brique s’Agit(e) » sur la friche culturelle de l’ancienne place commerciale d’Empalot. La compagnie l’Agit théâtre, le centre culturel la Brique Rouge et la MJC Toulouse-Empalot, proposent plusieurs spectacles et animations. Notamment « Portraits d’ici » de la Bouillonnante compagnie, et « Je m’appelle » par Garniouze Inc.

À 14 heures, « Portraits d’Ici », de la Bouillonnante compagnie, est une étonnante balade poétique et sonore à travers le quartier.

Deux autrices, un réalisateur, une photographe ont parcouru le quartier d’Empalot du 27 juin au 1er juillet, à la rencontre de ses habitant·e·s. Elles écrivent des portraits dans le silence en face à face, il enregistre les sons et les voix, elle capture les images. Une aventure humaine et sensible pour se réapproprier l’espace public, entre poésie et documentaire.

À 19 heures, « Je m’appelle », de la compagnie Garniouze Inc., retrace la lancinante cohorte des victimes d’un siècle de guerre économique mondiale. De Rodez à Saïda, de Pointe-à-Pitre à Séville, des typographes, mineurs, caristes, employés saisonniers se succèdent dans une série d’histoires d’ouvriers portées par un auto-entrepreneur du bitume. Une forme d’entresort à ciel ouvert, où la répétition rappelle les gestes mécanisés de la tache ouvrière. Rentabilité, subordination, mondialisation : où en sommes-nous des soi-disant vertus émancipatrices du travail, et de la quête de liberté que l’on nous promet ?

Également au programme de « La Brique s’Agit(e) » : une battle Labo all style en partenariat avec la Place de la danse, et un concert à 20 heures.