Romane Bohringer au Théâtre de Muret fin mars

Romane Bohringer le 31 mars au Théâtre de Muret pour la Semaine du Prix du jeune écrivain.

La Semaine du Prix du jeune écrivain, festival littéraire, accueille du lundi 28 mars au vendredi 1er avril à Muret, Toulouse et en Haute-Garonne, une trentaine d’autrices et auteurs, émergents ou confirmés. Ils et elles sont issus d’une dizaine de pays de l’espace francophone : France, Canada, Suisse, Belgique, Israël, Maroc, République démocratique du Congo, Vietnam, Iran, Espagne, Ile Maurice.

Pendant cinq jours, après deux années d’absence, spectacles, rencontres, lectures, projections, tables rondes, ateliers d’écriture ou master-classes vont se succéder pour promouvoir la lecture et l’écriture, notamment auprès des jeunes générations.

Point culminant de l’événement : la soirée du jeudi 31 mars à Muret. Au programme, la double remise des prix aux lauréats des 36e et 37e Prix du jeune écrivain, suivie de la pièce « L’Occupation » interprétée par Romane Bohringer, d’après le roman éponyme d’Annie Ernaux.

L’Occupation par Romane Bohringer

Avec L’occupation, court roman de 2002 au rythme rapide, Annie Ernaux dresse l’éblouissant portrait d’une femme de quarante ans à travers un moment essentiel de sa vie amoureuse. Cette femme se sépare de l’homme qui partageait sa vie depuis cinq ans. C’est elle qui le quitte, avec sans doute l’espoir de le retrouver un jour… Mais il s’éprend d’une autre dont il cache l’identité.

Tout connaître alors de sa rivale sans visage devient une obsession, et elle entre dans une passion jalouse qui occupe ses jours et envahit ses nuits…

Romane Bohringer – au sommet de son art – accompagnée du multi-instrumentiste Christophe « Disco » Minck (harpe, synthé, piano arrangé…), nous entraîne dans la folle passion d’une femme amoureuse.

Annie Ernaux est l’autrice de quinze livres chez Gallimard. Elle a reçu le prix Renaudot en 1984 pour La place. En 2005, Les années lui a valu une reconnaissance critique unanime.

Ses œuvres ont été réunies dans la collection Quarto en 2011. En 2017, le prix Marguerite Yourcenar lui a été décerné pour l’ensemble de son œuvre.

L’occupation d’Annie Ernaux (Gallimard, 2002), avec Romane Bohringer et Christophe « Disco » Minck, mise en scène Pierre Pradinas.

Jeudi 31 mars à 21 h. Théâtre municipal Marc-Sebbah, Muret. Tarifs 22/18 €.

info : www.pjef.net