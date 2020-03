Rock Legends au Bascala : Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Partager Facebook

Le vendredi 13 mars, le Bascala de Bruguières accueille le spectacle Rock Legends, un hommage à Supertramp et Dire Straits. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Faire revivre au plus grand nombre les concerts des groupes mythiques qui ont marqué l’histoire du rock ! C’est l’essence même du concept « ROCK LEGENDS » !Fort du succès des précédentes tournées, Richard Walter Productions revient en Mars 2020 avec la tournée hommage aux deux groupes légendaires SUPERTRAMP & DIRE STRAITS qui sillonnera toute la France !

Un mimétisme vocal époustouflant, un respect de la partition originelle, une reconstitution parfaite des concerts et de l’esprit LIVE de SUPERTRAMP à travers des musiciens exceptionnels ont permis à LOGICALTRAMP de gagner ses lettres de noblesse, devenant ainsi le seul groupe validé aussi bien par Roger HODGSON que par John HELLIWELL, membres originaux de SUPERTRAMP. Grâce aux tubes légendaires tels que “The Logical song”, “Breakfast in America”, “Goodbye stranger”, “Take the long way home » LOGICALTRAMP fait perdurer l’esprit et le répertoire intemporel du célèbre groupe qui marqua à jamais l’histoire de la musique.

Dans la même soirée, ROCK LEGENDS ressuscite la magie et la virtuosité du fabuleux groupe DIRE STRAITS.

L’extraordinaire énergie et l’excellence de leur performance musicale font de « MONEY FOR NOTHING » un « must » pour tout amateur de rock et de DIRE STRAITS, le groupe qui a vendu plus de 120 millions d’albums dans le monde. « MONEY FOR NOTHING » est sans aucun doute le meilleur groupe hommage à DIRE STRAITS en Europe, porté par le brillant guitariste Aled Williams qui a le son et la voix de Mark Knopfler, ce qui rend ce « tribute band » anglais totalement unique.

Venez revivre la magie des concerts de SUPERTRAMP & DE DIRE STRAITS en vous installant à bord d’une formidable machine à remonter le temps !

Rock Legends : Supertramp & Dire Straits

Vendredi 13 mars 2020

Le Bascala Bruguières

Réservations : www.bleucitron.net

www.le-bascala.com