Roberto Alagna invité du Festival de Toulouse

Roberto Alagna donnera un récital ce mardi 4 juillet à l’occasion du Festival de Toulouse au théâtre du Capitole.

Pour son grand retour à Toulouse au Théâtre du Capitole, Roberto Alagna convie les spectateurs à un voyage initiatique à travers les grands airs de l’opéra et les plus belles mélodies napolitaines, rendus célèbres par les grands ténors Caruso et Pavarotti. Roberto Alagna sera accompagné par Yvan Cassar au piano et Julien Martineau à la mandoline.

Rendez-vous ce mardi pour vivre le retour très attendu de Roberto Alagna sur une scène toulousaine.

Réservations : https://billetterie.festik.net/festivaldetoulouse/