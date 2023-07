Nada Surf en concert à Toulouse

Partager Facebook

Ce mardi 4 juillet, le groupe culte Nada Surf donnera un concert pour les 40 ans du Bikini Toulouse.

Tout au long de sa carrière, Nada Surf est devenu de plus en plus créatif, chaque nouvel album étant notable de par la qualité de sa réalisation mais aussi à travers Matthew Caw, qui a évolué pour n’être plus seulement un chanteur mais une personne à part entière. 2018 était l’année des 15 ans de leur album culte Let Go. En outre, le groupe a récemment fêté les 20 ans de North 6th Street, sorti en 1999, une large collection de démos enregistrées alors que le groupe avait encore sa formation originelle, qui pour l’occasion, a été mise en ligne sur les plateformes de streaming pour la première fois.

Avec leur neuvième album studio, Nada Surf – Matthew Caws, Daniel Lorca, Ira Elliot et leur ami et collaborateur de longue date Louie Lino – poursuivent leur vision humaniste du monde à travers des chansons rock accrocheuses et entraînantes, aux paroles bien senties mais pleines de tendresse. Never Not Together, sorti sur TK DATE, est une vaste collection de chansons qui révèlent la capacité du groupe à évoquer et à refléter des émotions grandioses et complexes, que ce soit par des solos de guitare ou des chuchotements.

Le groupe sera donc au Bikini pour prolonger les 40 ans de la salle avec un set rock comme on les aime chez Toulouseblog.

Réservations : lebikini.com