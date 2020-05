Partager Facebook

Revivez l’émission Des Racines et des ailes du 13 mai avec une escale en Haute-Garonne.

Diffusé sur France3 mercredi 13 mai, ce reportage a fait escale en Haute-Garonne et plus précisément à Saint-Béat, Saint-Bertrand-de-Cges/Valcabrère et Saint-Martory, pour se poursuivre en Tarn-et-Garonne et en Gironde.

Retrouvez cette vidéo avec de magnifiques vues aériennes sur nos villages et notre Garonne !