Le Festival Convivencia à nouveau sur le pont !

Le Festival Convivencia célèbre dans sa 24e édition cette année mais doit adapter son format en raison de la crise actuelle.

Le monde culturel est bouleversé actuellement. Il est difficile pour de nombreux festivals de trouver des solutions. Le festival Convivencia a su s’adapter pour une 24e édition du 19 au 31 juillet sur le Canal du Midi.

La péniche Tourmente habituellement transformée en scène de concerts, deviendra une péniche radiophonique chargée d’ondes positives. La navigation sera rythmée par des escales en musique, où des concerts uniques réservés en priorité aux plus confinés seront organisés dans un cadre intime.

Au fil de ce parcours, on découvrira des créations originales d’art contemporain produites par les Abattoirs, Musée-Frac Occitanie Toulouse, en partenariat avec le Frac Occitanie Montpellier. L’une de ces œuvres sera embarquée à bord de la péniche du festival et visible de tous.

DES CONCERTS UNIQUES POUR LES PLUS CONFINÉS

Des concerts sont proposés dans la cour intérieure d’un hôpital, dans le jardin d’une résidence pour personnes âgées ou au cœur d’un quartier. Depuis leurs balcons ou leurs fenêtres, le personnel soignant, les résidents, les patients, les personnes en difficulté (familles isolées, individus en situation de handicap, jeunes déscolarisés…) profitent d’un concert et d’une rencontre avec des artistes.

Avec l’incertitude de l’ouverture des frontières cet été, la programmation met en lumière l’interculturalité musicale en France ; des musiques de nos mondes qui contribuent à la découverte de l’autre et au mieux vivre ensemble.

UNE SÉRIE RADIOPHONIQUE SUR LE CANAL DU MIDI

La péniche Tourmente habituellement transformée en scène de concerts sur le canal du Midi devient pour cette édition exceptionnelle, une péniche radiophonique chargée d’ondes positives !

Une édition particulière où le festivalier est invité à vivre le Festival Convivencia sur les ondes hertziennes sous forme de série radiophonique. Chaque escale du festival est un épisode de cette série. Le festivalier navigue de chez lui en écoutant les sons fluviaux comme le passage d’une écluse, la corne de brume ou encore les voix agitées du capitaine et de la matelote en pleine manœuvre. Lors de l’escale à terre, l’auditeur découvre un territoire : la parole des habitants, l’histoire du patrimoine et des richesses gastronomiques locales (vignobles, producteurs), des initiatives citoyennes, la création artistique de musiciens d’ici et d’ailleurs, une œuvre d’art contemporain, des sons de la nature.

LIVE SESSIONS : A LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

Cette année, Convivencia organise des concerts privés dans des lieux exceptionnels, comme par exemple au bord d’une double écluse, sur un pont de pierre datant du XVIIIe siècle ou encore au cœur d’un port typique du canal du Midi.

Ces live sessions permettent de réaliser des vidéos inédites qui mettent en lumière les artistes programmés et la richesse des sites patrimoniaux du canal du Midi.

DES ŒUVRES D’ART CONTEMPORAIN EMBARQUÉES

Pour la 4e année consécutive, le Festival Convivencia est partenaire d’Horizons d’eaux.

Ce parcours d’art contemporain installé tout l’été le long du canal du Midi est produit par les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse en collaboration avec le Frac Occitanie Montpellier.

Dans ce cadre, une nouvelle oeuvre d’art contemporain est embarquée sur la péniche Tourmente pendant toute la durée du festival.

Lors des escales, on découvre des créations originales d’art contemporain installées dans l’espace extérieur. Ces œuvres sont visibles par les riverains, habitants, usagers et employés du canal, pendant la navigation et les étapes du Festival Convivencia.

Plus d’infos : https://convivencia.eu/festival-convivencia/