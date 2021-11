Rendez-vous avec le Festival du film de Muret

Partager Facebook

Du 7 au 14 novembre, nouvelle édition du Festival du film de Muret avec de nombreuses avant-premières et rencontres.

44 films en avant-premières, plus de 50 séances de cinéma, une dizaine d’invités, des séances pour le jeune public, des rencontres, des films d’auteurs confirmés, de jeunes talents à découvrir, une belle place faite aux femmes de cinéma…La programmation de la 9e édition du Festival du Film de Muret fait la part belle au 7e art. C’est le rendez-vous du mois de novembre des amoureux du cinéma, le moment de découvrir, de partager, d’échanger, de s’évader, de se questionner autour des films en avant-première qui feront l’actualité de demain

C’est aussi un voyage qui nous amène au Japon, aux USA, en Iran, en Palestine, en Afrique ainsi que dans différents pays d’Europe, et bien sûr, en France, pour une ouverture culturelle sur le monde grâce aux avant-premières.

Le festival invite des artistes tout au long de cette semaine de cinéma. On retrouvera Emanuelle Bercot, Fabien Gorgeat, Mahamat Saleh Haroun, Sophie Dupuis, Emmanuel Marre, Julie Lescoutre, Mathieu Gerrault, et d’autres.

Coté projection, on pourra voir des films comme L’événement, Murina, Un Héros , Le Diable n’existe pas, La vraie Famille, De Son vivant ou encore , Sentinelle sud, Arthur Rambo, Madres Paralelas, Madeleine Collins et tant d’autres. En tout 44 avant premières !

Plus de films et plus de créneaux horaires cette année. Le public pourra ainsi se faire son propre parcours de visionnement, avec deux films au choix sur chaque créneau horaire.

Pour découvrir les horaires et la programmation : www.festivaldufilmdemuret.fr