Rencontre avec Paul Hirsch à la Cinémathèque de Toulouse

La Cinémathèque de Toulouse organise une rencontre exceptionnelle avec le monteur Paul Hirsch, figure du Nouvel Hollywood, ce mercredi 5 octobre à 19h.

À l’occasion de la parution de ses mémoires – Il y a bien longtemps dans une salle de montage lointaine, très lointaine… – La Cinémathèque de Toulouse propose une rencontre avec Paul Hirsch, figure majeure du montage du Nouvel Hollywood à qui l’on doit les plus grands films de Brian De Palma comme les premiers Star Wars, ou encore Source Code ou Mission impossible – protocole fantôme pour ses derniers films.

Paul Hirsch est un monteur culte du cinéma américain. Il a monté quasiment tous les films de Brian De Palma jusqu’à Mission to Mars et qu’ils se brouillent pour une question d’honnêteté artistique. Paul Hirsch a monté Star Wars, le premier de la saga qui est désormais l’épisode IV – La Guerre des étoiles en français, celui de 1977. Mais aussi L’Empire Contre-Attaque, Ray, et tant d’autres films.

La Cinémathèque offre donc un cadeau inestimable aux cinéphiles ce mercredi 5 octobre 2022 à 19h.