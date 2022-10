Concert – Youn Sun Nah par deux soirs près de Toulouse

Partager Facebook

Youn Sun Nah sera en concert ce mardi 4 et ce mercredi 5 octobre à l’Aria de Cornebarrieu près de Toulouse.

Tout juste 20 ans après sa découverte par le public français, Youn Sun Nah, applaudie à Odyssud en 2014 et 2017, est de retour. La talentueuse chanteuse coréenne nous revient avec un répertoire inédit tiré de « Waking World », son 11e album et le premier dont elle signe l’ensemble des paroles et des musiques. Un nouvel opus empruntant tantôt au jazz, à la pop, à la folk et aux musiques du monde et révélant de nouvelles dimensions cinématographiques et poétiques. Sur scène, elle sera accompagnée d’une formation voix-basses-guitares-claviers en version acoustique et électrique, laissant présager des changements de climat propres aux spectacles de cette voix troublante et sensuelle !

Infos : https://www.cornebarrieu.fr/aria/