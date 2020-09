Rencontre avec Gringe à la Librairie Privat de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le 9 octobre prochain, le rappeur et auteur Gringe présentera son premier roman » Ensemble, on aboie en silence » à la Librairie Privat de Toulouse.

Connu pour son duo avec Orelsan dans les Casseurs Flowters, pour son premier album Enfant Lune, et des rôles au cinéma ou dans Bloqué sur Canal +, Gringe est un artiste incroyable et inclassable. Amoureux des mots, le rappeur livre son premier roman touchant chez HapperCollins. Dans « Ensemble, on aboie en silence », il évoque la maladie de son frère et sa relation avec lui. Poignant, révoltant, Gringe utilise les mots avec un talent unique.

Pour la sortie de ce premier roman, Gringe sera donc à Toulouse à la Librairie Privat le 9 octobre à 17h. La rencontre est limitée à 25 personnes en raison du Covid 19. Réservations : [email protected]

L’Histoire : Deux frères. L’un, candide, l’autre, rageur. Leurs parents ont mis au monde la parfaite antithèse. Quand Thibault fonce, Guillaume calcule. Si Thibault tombe, Guillaume dissimule. Prise de risque contre principe de précaution. L’amour du risque face à l’art de ne jamais perdre. En 2001, Thibault est diagnostiqué schizophrène. À cela, un Chevalier Lumière ne peut rien. Sa bascule, il fallait la raconter. Et aussi la culpabilité, les traitements, la honte, les visions, l’amour, les voyages, les rires, la musique et l’espoir. Alors Thibault a accepté de livrer ses folles histoires. Et ses voix se sont unies à celle de son frère. Contre une maladie qui renferme tous les maux, les clichés, les fardeaux, ils ont livré bataille. À partir d’une tragédie universelle, ils ont composé un livre où douleur et mélancolie côtoient la plus vibrante tendresse.

Infos et réservations : https://www.librairieprivat.com/agenda-66312/rencontre-gringe-ensemble-on-aboie-en-silence/

Gringe – Ensemble, on aboie en silence ( Edition HapperCollins)