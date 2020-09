Cali rejoint le fetival Grain de Sel à Castelsarrasin

Partager Facebook

Le 6 novembre prochain, le Festival Grain de Sel Escapade proposera un concert avec Cali à Castelsarrasin. Le chanteur catalan rejoint Gari Greu et les toulousains Vice & Versa.

Le festival Grain de Sel, organisé par l’association Les Amis de Pierre et labellisé Réseau Spedidam, revient pour son édition « Escapade » du 06 au 08 novembre 2020. Ce rendez-vous musical en formule réduite en salle et en assis dans le respect des mesures sanitaires, est programmé grâce au soutien de ses partenaires : la Spedidam, la ville de Castelsarrasin, la ville de Saint-Porquier, le département du Tarn-et-Garonne et la région Occitanie.

L’intégralité de la programmation des trois jours de concerts est enfin dévoilée. Le chanteur natif de Perpignan, Cali présente sur scène son 8ème album et rejoint les sept autres artistes déjà annoncés : Flavia Coelho, Les Fatals Picards, Gari Grèu, DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson, Fabian Ordonez, Tangled Tape, Vice & Versa.

Infos et réservations : www.festivalgraindesel.com