Présentation d’ « Antigone » au cinéma ABC en « présence » de l’actrice principale

Joli rendez-vous au Cinéma ABC de Toulouse. L’actrice principale du film Antigone, Nahéma Ricci sera en visioconférence depuis le Québec pour présenter le film et répondre aux questions ce vendredi 4 septembre.

En raison des régles sanitaires actuelles, les rencontres de cinéma sont difficiles à mettre en place. Mais, il faut continuer d’aller en salle découvrir de beaux longs métrages, et grâce à la technologie, dans ce cas là indispensable, on peut échanger avec des membres du cast. Ce sera donc le cas ce vendredi soir avec la présence de l’actrice Nahéma Ricci pour évoquer son rôle et le film Antigone de Sophie Deraspe.

Antigone est une adaption de la pièce de théâtre de Sophocle, transposée dans le contexte sociale contemporain. La réalisatrice canadienne fait revivre, à notre époque et dans le cadre social de nos villes occidentales, l’intégrité d’Antigone, son sens de la justice et sa capacité d’amour.