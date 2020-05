Pourquoi les sites de Toulouse et de Toulouse Métropole ne fonctionnent pas ?

Quelles sont les raisons de l’inaccessibilité des sites Toulouse et Toulouse Métropole ?

Depuis une semaine, les sites toulouse.fr et toulouse-metropole.fr ne sont plus accessibles. On peut y voir le message suivant : Le site toulouse.fr est actuellement indisponible. Une mauvaise nouvelle pour les internautes en recherche d’informations en plein crise sanitaire liée au Covid-19.

France 3 a contacté les intéressés pour savoir pourquoi les sites toulousains ne fonctionnent pas après 8 jours. Selon les informations récoltées, la mairie de Toulouse réalise « une grosse maintenance de sécurité prévue de longue date ». Les sites devraient « réouvrir dans les prochains jours » .