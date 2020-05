Confinement : De nouvelles recommandations par la Cinémathèque de Toulouse

Partager Facebook

Découvrez, comme chaque semaine, les recommandations de la Cinémathèque de Toulouse pour passer un meilleur confinement. Cette semaine, le jeu, l’acteur/ l actrice, sont au centre des recommandations.

Cette semaine, la Cinémathèque de Toulouse consacre ses recommandations à la figure de l’acteur.rice et les deux suivantes sont dédiées à deux rendez-vous désormais réguliers : « 28 mm à (re)découvrir » et « Mémoire filmique Pyrénées-Méditerranée ».

Une rencontre avec Charlotte Rampling

Un album photo : Pierre Etaix

>> https://www.flickr.com/photos/cinematheqtlse/albums/72157667843805476

Une rencontre sur l’interprétation Method Acting/Stella Adler

Un livre : Les Derniers Jours de Marlon Brando de Samuel Blumenfeld

Quand le narrateur rencontre en 2003 Marlon Brando, star déchue sur les hauteurs de Hollywood, il découvre un ogre paranoïaque qui regarde en boucle ses anciens films. Épuisé et ruiné par les pensions de ses divorces, il n’est plus l’acteur bestial d’Un tramway nommé Désir, le révolté du Bounty qui acheta un atoll à Tahiti, le dictateur paternaliste du Parrain, le crâne monstrueux d’Apocalypse Now, mais un survivant qui attend la mort et cherche la force de l’apprivoiser. À travers un fascinant et joueur face-à-face, le narrateur sera son guide, puis son exécuteur.

Un 28 mm à (re)découvrir : Not’ Fanfare Concourt d’Albert Capellani (1907)

La Foire du 6 de Louis Cros (1961)



>> https://memoirefilmiquedusud.eu/collection/item/1942-la-foire-du-6?offset=1





Et le site de la cinémathèque de Toulouse : www.lacinemathequedetoulouse.com